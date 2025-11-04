Il ricordo e il presente nell’opera di Goffredo Palmerini Intrecci di memoria

di Nicola F. Pomponio TORINO – Il sedicesimo volume di Goffredo Palmerini è come un prezioso regalo che un caro amico ci dona. Nel suo libro si ripropongono, intatte, le caratteristiche che fanno dell’autore un acuto, attento, empatico osservatore della realtà. Palmerini è, a tutti gli effetti, un penetrante scandagliatore, mai sguaiato e corretto sempre, di episodi, personaggi, ambienti diversi e dal respiro amplissimo. La sua nuova fatica mantiene intatta la freschezza e la virtuosa curiosità dei precedenti volumi. Siamo così proiettati da vicende strettamente legate alla sua amata città d’origine, L’Aquila, a episodi che s’inseriscono profondamente nel vissuto delle comunità italiane all’estero. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

