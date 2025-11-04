Il regolamento del Round Robin e il calendario fino alla finale | tutto quello che c’è da sapere sulle Atp Finals 2025

Jannik Sinner per riconfermarsi dopo la vittoria del 2024, Carlos Alcaraz per riscattare il flop del 2024 e provare a vincere per la prima volta a Torino: dal 9 al 16 novembre si giocheranno a Torino le Atp Finals 2025. I migliori otto dell'anno si affrontano all' Inalpi Arena in un torneo che si preannuncia quest'anno più interessante che mai: in palio c'è infatti il primo posto nel ranking a fine 2025. L'azzurro è reduce da 13 vittorie consecutive tra Six Kings Slam (che non conta ai fini del ranking Atp), Atp Vienna e Masters 1000 di Parigi.

