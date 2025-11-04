Il racconto del marito della donna accoltellata in Gae Aulenti | Le avevo appena telefonato Poi l’ho vista ferita a terra
Milano – “L’ho vista ferita a terra, urlava e chiedeva aiuto”. Sono quasi le 10, un’ora prima la manager 43enne Anna Laura Valsecchi è stata accoltellata al fianco sinistro da uno sconosciuto poi sparito nel nulla. I carabinieri della Compagnia Duomo lo staneranno undici ore dopo in un albergo in zona Centrale: i primi accertamenti dicono che la donna è stata presa di mira a caso. Senza un perché. Una collega di lavoro nella spa regionale Finlombarda fatica a trattenere le lacrime: ha ancora negli occhi l’immagine della donna con la lama conficcata sotto l’impermeabile, sorretta da un paio di passanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
