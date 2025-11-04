Il profumo dell’onestà la Lucchesiana ricorda Rosario Livatino con un convegno a 35 anni dal martirio

Agrigentonotizie.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A trentacinque anni dall’uccisione del giudice Rosario Angelo Livatino e a quattro anni dalla sua beatificazione, la biblioteca Lucchesiana ospita un convegno dedicato alla sua figura. L’incontro, intitolato “Il profumo dellonestà. Il beato Rosario Angelo Livatino: un uomo cristianamente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

profumo dell8217onest224 lucchesiana ricorda“Il profumo dell’onestà”, la Lucchesiana ricorda Rosario Livatino con un convegno a 35 anni dal martirio - Monsignor Bertolone, che ha curato la fase romana della causa di beatificazione, illustrerà il percorso canonico che ha portato al riconoscimento del martirio “in odium fidei”, testimoniando la ... agrigentonotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Profumo Dell8217onest224 Lucchesiana Ricorda