Il profumo dell’onestà la Lucchesiana ricorda Rosario Livatino con un convegno a 35 anni dal martirio
A trentacinque anni dall’uccisione del giudice Rosario Angelo Livatino e a quattro anni dalla sua beatificazione, la biblioteca Lucchesiana ospita un convegno dedicato alla sua figura. L’incontro, intitolato “Il profumo dell’onestà. Il beato Rosario Angelo Livatino: un uomo cristianamente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Una recensione onesta sul casco led più chiacchierato del momento, scritta da una redattrice di #VogueItalia che l'ha utilizzato in prima persona #VogueBeauty - facebook.com Vai su Facebook
“Il profumo dell’onestà”, la Lucchesiana ricorda Rosario Livatino con un convegno a 35 anni dal martirio - Monsignor Bertolone, che ha curato la fase romana della causa di beatificazione, illustrerà il percorso canonico che ha portato al riconoscimento del martirio “in odium fidei”, testimoniando la ... agrigentonotizie.it scrive