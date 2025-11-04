Il professor Roberto Antonello è il nuovo presidente della conferenza dei direttori dei conservatori di musica

Ternitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sede del ministero dell’università e della ricerca si sono svolte le elezioni per il rinnovo del presidente e del consiglio direttivo della conferenza dei direttori dei conservatori di musica per il triennio 2025-2028.A guidare la conferenza per il prossimo triennio sarà il professor. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

