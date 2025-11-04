Il prof è morto | la scoperta che chiude due anni di mistero e dolore

Dopo oltre due anni di speranze, appelli e ricerche, la scomparsa del professore di Cadoneghe ha trovato una conclusione tragica. Nella mattinata di lunedì 3 novembre, durante un intervento di pulizia tra la ferrovia e l’Ecocentro di via Garibaldi, a Peraga di Vigonza, alcuni operatori di Rete Ferroviaria Italiana hanno fatto una scoperta sconvolgente: tra la vegetazione si trovavano i resti di un corpo umano. Poco dopo, grazie ad alcuni effetti personali, è arrivata la conferma più temuta: si trattava proprio del **professore scomparso nel marzo 2023**. La zona è stata immediatamente isolata. Polfer, Scientifica, medico legale e vigili del fuoco hanno avviato i rilievi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

