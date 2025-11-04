Prima una partita a beach volley, poi un giro sulla torretta dei bagnini. Il Principe di Galles è in visita in Brasile per la prima volta, in occasione della quinta cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize, nella settimana del vertice della Cop30 a Belem. Fino al 5 novembre, William sarà a Rio De Janeiro per partecipare ad una serie di eventi legati a soluzioni ambientali pionieristiche, che riuniscono innovatori globali, investitori e leader indigeni e comunitari per promuovere il ripristino e la protezione del pianeta. Lo rende noto l’Ambasciata britannica in Brasile. L’Earthshot Prize è un premio ambientale globale che si concentra su soluzioni innovative per affrontare sfide come il cambiamento climatico, l’inquinamento atmosferico e la perdita di biodiversità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il principe William scatenato sulla sabbia: gioca a beach volley a Copacabana poi si improvvisa bagnino – Video