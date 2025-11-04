Inarrestabile William d’Inghilterra, contagiato dal “ritmo” del Brasile nel corso della sua prima visita nel Paese. Il principe è volato a Rio de Janeiro per gli Earthshot Prize, il premio dedicato all’ambiente da lui stesso ideato, e si è dimostrato anche un buon giocatore di beach volley. Il principe William a piedi nudi si scatena a beach volley. Il principe William si è rimboccato le maniche della camicia, si è tolto le scarpe ed è sceso nel campo allestito sulla spiaggia di Copacabana, senza risparmiarsi nel match di beach volley organizzato per lui: tra battute, tuffi sulla sabbia, smorfie e sorrisi il principe 4 3 enne sembra essersi divertito parecchio, tenendo conto anche del fatto che al suo fianco c’era la campionessa olimpica Carolina Solberg. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il principe William a piedi nudi si scatena a beach volley in Brasile