Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 04 Novembre 2025, il valore medio del PUN si attesta a 0,1049 €kWh. Analizzando la giornata precedente (03 Novembre 2025), si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo registrato è stato di 0,0828 €kWh (alle ore 2), mentre il massimo ha raggiunto 0,1408 €kWh (alle ore 18). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della prima mattina (in particolare tra l’1 e le 5), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale, tra le 18 e le 20. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

