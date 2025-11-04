Ancona, 4 novembre 2025 – Ancona, l’Italia ti guarda. Sarà una giornata storica quella di oggi in occasione della Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Il Molo Rizzo si trasformerà, per un giorno, nella via dei Fori Imperiali dove solitamente vengono tenute le cerimonie militari di altissimo livello. Tutto è pronto e stamattina si attende soltanto l’inizio della parata al Porto Antico senza dimenticare la straordinaria suggestione rappresentata dalle Frecce Tricolori che oggi faranno sul serio dopo le prove della scorsa settimana nel cielo sopra il capoluogo delle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il presidente Mattarella oggi ad Ancona, il porto come i Fori Imperiali: “Evento storico per la città”