Il presidente Marsilio incontra Alisia Gabriela Di Panfilo e Gaia Ruggiero nominate Alfieri del Lavoro

Il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, ha incontrato nel pomeriggio di lunedì 3 novembre, a Palazzo Silone, all'Aquila, Alisia Gabriela Di Panfilo (19 anni, di Teramo) e Gaia Ruggiero (19 anni, di Pescara), le due studentesse abruzzesi già insignite al Quirinale del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

