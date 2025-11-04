Il potere del clan Mazzarella a Napoli | viaggio nella camorra la nuova puntata di Confidential
La storia del clan Mazzarella, cartello camorristico che controlla gran parte del centro storico di Napoli, al centro della nuova puntata di "Confidential". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il simbolo del potere del clan dei Valentini venne sgomberato nel 2015 - facebook.com Vai su Facebook
Il potere del clan Mazzarella a Napoli: viaggio nella camorra, la nuova puntata di Confidential - La storia del clan Mazzarella, cartello camorristico che controlla gran parte del centro storico di Napoli, al centro della nuova puntata di "Confidencial" ... Secondo fanpage.it
Napoli omicidio Lausi, il memoriale: «Da piccolo rapinatore, così divenni killer» - Diciotto anni non ancora compiuti e le idee già molto chiare su quale strada intraprendere. Si legge su ilmattino.it