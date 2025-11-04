Il potere del clan Mazzarella a Napoli | viaggio nella camorra la nuova puntata di Confidential

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia del clan Mazzarella, cartello camorristico che controlla gran parte del centro storico di Napoli, al centro della nuova puntata di "Confidential". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

potere clan mazzarella napoliIl potere del clan Mazzarella a Napoli: viaggio nella camorra, la nuova puntata di Confidential - La storia del clan Mazzarella, cartello camorristico che controlla gran parte del centro storico di Napoli, al centro della nuova puntata di "Confidencial" ... Secondo fanpage.it

potere clan mazzarella napoliNapoli omicidio Lausi, il memoriale: «Da piccolo rapinatore, così divenni killer» - Diciotto anni non ancora compiuti e le idee già molto chiare su quale strada intraprendere. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Potere Clan Mazzarella Napoli