Il Pordenone Fc si dissocia dagli scontri a Muggia | Noi parte lesa cariche della polizia sproporzionate
Il Pordenone Fc ha preso posizione dopo i fatti avvenuti nel finale di partita contro il Muggia. Lo ha fatto in una nota firmata dal presidente Gian Paolo Zanotel che ha espresso tutta la sua “profonda amarezza, dissociandosi da ogni forma di violenza e provocazione" vista domenica 2 novembre. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
