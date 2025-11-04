Il Ponte sullo Stretto è una torta che fa gola Ma anche se si facesse non unirebbe nulla
di Alberto Minnella Qui in Sicilia, per andare da una città all’altra, si parte con il thermos e la rassegnazione. Le strade si interrompono come le promesse elettorali: sempre a metà. I treni viaggiano a passo d’uomo, quando non si fermano del tutto per “guasto alla linea”, e le autostrade sembrano disegnate da un urbanista ubriaco. Ma da Roma ci spiegano che il Ponte sullo Stretto cambierà tutto. È l’Italia dei miracoli: non riusciamo a tappare una buca, ma sogniamo di sfidare lo Stretto di Messina con piloni alti trecento metri. Ci dicono che sarà l’opera del secolo, il simbolo del riscatto del Sud. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
