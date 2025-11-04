Il peso delle qualifiche | perché il Mondiale si decide quasi sempre di sabato
In questa stagione il 70% delle vittorie è arrivato partendo dalla pole. Verstappen, Norris e Piastri sanno che il titolo si costruisce nel giro perfetto del sabato, anche a costo di rischiare tutto sul set-up. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Alcuni medicinali possono causare un aumento di peso, altri alterazioni della frequenza cardiaca e della pressione. Una ricerca del King's College di Londra e dall’Università di Oxford, pubblicata sulla rivista The Lancet, fa luce su queste terapie che dovrebbe - facebook.com Vai su Facebook
F1, nuove qualifiche dal Mondiale 2026: come cambiano le regole per Q1 e Q2 - Una struttura analoga fu utilizzata nel 2016, un campionato che contemplava 11 squadre al via. Come scrive sport.sky.it