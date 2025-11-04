Il peso delle qualifiche | perché il Mondiale si decide quasi sempre di sabato

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa stagione il 70% delle vittorie è arrivato partendo dalla pole. Verstappen, Norris e Piastri sanno che il titolo si costruisce nel giro perfetto del sabato, anche a costo di rischiare tutto sul set-up. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

