’Il pesce fa festa’ si è confermata anche quest’anno come la grande sagra d’autunno che porta tanti turisti e fa lavorare una città intera. La manifestazione organizzata da Arice Confesercenti e Arte Confcommercio con il sostegno del Comune, Cesenatico Camping Village e Cooperativa stabilimenti balneari, ha attirato migliaia di famiglie, coppie e comitive, che hanno scelto di trascorrere in riviera delle giornate in compagnia. Gli stand distribuiti attorno all’area del porto canale hanno avuto un avvio ’timido’ la sera di mercoledì 29 ottobre perché era un giorno feriale, la giornata di giovedì è stata penalizzata dalla pioggia, venerdì è trascorso nella norma, mentre sabato e domenica hanno lavorato ininterrottamente, così come sono stati molto frequentati i ristoranti sul porto e sul lungomare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Il pesce fa festa’ porta 70mila persone