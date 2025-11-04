Il Perù ha interrotto le relazioni diplomatiche con il Messico

Il Perù ha reso noto di aver interrotto le relazioni diplomatiche con il Messico. Il governo ha preso questa decisione in segno di protesta verso l’ambasciata messicana di Lima, che ha accolto l’ex prima ministra peruviana Betssy Chávez, consentendole di rifugiarsi all’interno dell’edificio. La politica è a processo per incitamento alla ribellione. Al centro del procedimento giudiziario, l’accusa di aver preso parte al tentativo di colpo di Stato, avvenuto nel 2022, dell’allora presidente Pedro Castillo, che aveva provato a sciogliere il parlamento per non essere rimosso dal proprio incarico. Il suo piano era poi fallito, e l’uomo aveva dovuto lasciare la sua poltrona, per poi finire in manette. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

