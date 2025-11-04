Il pentito Maurizio Avola non è credibile archiviata l' inchiesta sulle stragi di Capaci e via D' Amelio

I pm di Caltanissetta non hanno mai creduto alle dichiarazioni del pentito Maurizio Avola sulle stragi di Capaci e via D'Amelio, prima di tutto perché ha deciso di parlare del tema dopo ben 25 anni e poi, mentre sosteneva di trovarsi a Palermo per l'attentato al giudice Paolo Borsellino e alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

