Il patrimonio culturale della Campania protagonista a Londra in occasione della WTM 2025
In occasione dell’edizione 2025 della WTM - World Travel Market, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al turismo, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra si è tenuto ieri l’incontro “Campania’s Culturaland Museum Heritage – The Artecard Experience”, evento promosso da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
#goodnews Buscemi, concluso il progetto nazionale “#Minore, un Faro sul Patrimonio Culturale” proposto dalla sezione di Italia Nostra - Sezione di Siracusa sulla fontana abbeveratoio "Madre di Dio". Consegnata a Scuola, a pubblicazione: “Le fontane-abbev - facebook.com Vai su Facebook
Il patrimonio culturale immateriale unisce generazioni e comunità. Tradizioni, danze, musica e artigianato: costituiscono la nostra memoria e identità comune. Oggi celebriamo #PatrimonioCulturaleImmateriale Swietujemy dzis #IntangibleCulturalHeritage - X Vai su X
Il patrimonio culturale della Campania protagonista a Londra in occasione della WTM 2025 - È stato inoltre promosso il progetto IPIC – Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Campania, strumento ideato per catalogare, tutelare e mettere in rete usi, saperi, riti, espressioni ... Da napolitoday.it
World Travel Market, alla fiera di Londra c'è anche il patrimonio culturale della Campania - World Travel Market, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al turismo, presso l’Istituto Italiano di Cultura ... Lo riporta msn.com
Tradizioni e patrimonio "Intangibile" - Ideato da L’Arsenale di Napoli e pubblicato da Alòs Edizioni, il progetto propone 12 numeri monografic ... Come scrive rainews.it