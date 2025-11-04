Il patrimonio culturale della Campania protagonista a Londra in occasione della WTM 2025

Napolitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell’edizione 2025 della WTM - World Travel Market, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al turismo, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra si è tenuto ieri l’incontro “Campania’s Culturaland Museum Heritage – The Artecard Experience”, evento promosso da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Il patrimonio culturale della Campania protagonista a Londra in occasione della WTM 2025 - È stato inoltre promosso il progetto IPIC – Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Campania, strumento ideato per catalogare, tutelare e mettere in rete usi, saperi, riti, espressioni ... Da napolitoday.it

patrimonio culturale campania protagonistaWorld Travel Market, alla fiera di Londra c'è anche il patrimonio culturale della Campania - World Travel Market, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al turismo, presso l’Istituto Italiano di Cultura ... Lo riporta msn.com

patrimonio culturale campania protagonistaTradizioni e patrimonio "Intangibile" - Ideato da L’Arsenale di Napoli e pubblicato da Alòs Edizioni, il progetto propone 12 numeri monografic ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Patrimonio Culturale Campania Protagonista