Il Papa | Bene la devozione alla Madonna ma è subalterna a Cristo

Nella fede cattolica un ruolo di primo piano lo ha la Madonna. La Vergine Santa è vista dai fedeli come una Mamma celeste. E per noi essere umani cosa c’è più dolce di una madre amorevole che volge il suo benevolo sguardo sui propri figli? Chi ha fede, da lei si sente protetto in un abbraccio che allontana il male. C’è però necessità di fare chiarezza sui "titoli" della Vergine. Nonostante l’importanza della figura della Madonna nel culto cattolico, Maria non può però essere messa sullo stesso piano di Cristo nell'opera di redenzione. Per questo per lei, tra i tanti "titoli", non può essere usato l'appellativo di "corredentrice". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Papa: "Bene la devozione alla Madonna, ma è subalterna a Cristo"

Leggi anche questi approfondimenti

Buon compleanno Papi ti voglio tanto bene - facebook.com Vai su Facebook

Il Papa: "Bene la devozione alla Madonna, ma è subalterna a Cristo" - Nel documento del Dicastero della Dottrina della Fede, pubblicato con l'approvazione del Papa, si fa chiarezza sugli appellativi da usare per la Madonna ... Segnala ilgiornale.it

Il Papa, bene devozione alla Madonna ma subalterna a Cristo - La Madonna ha un ruolo importante nella fede cattolica, è materna, dà conforto e i pellegrinaggi ai santuari mariani hanno un "profondo valore teologico". Secondo ansa.it

Papa Leone XIV venne a Loreto in devozione alla Madonna - 30 di ieri le campane suonavano a festa alla basilica della Santa Casa di Loreto. Lo riporta ilrestodelcarlino.it