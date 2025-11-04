Il nuovo report di Welfare Italia indica la nuova leva per la competitività del Paese nell’investimento in Capitale umano
Mettere il capitale umano al centro delle politiche di sviluppo del Paese: è questa la direzione tracciata dal Forum Welfare Italia 2025, svoltosi martedì a Roma sul tema ‘ Capitale umano, la nuova leva della competitività nazionale ‘. “Il Paese, lo Stato, ha fondamentalmente due asset che consentono di farlo progredire come crescita economica – spiega Carlo Cimbri, Presidente di Unipol Assicurazioni – Le risorse naturali di cui risponde è la popolazione che vi lavora, quindi il capitale umano. Quindi non è un elemento accessorio, ma un elemento particolarmente importante per risolvere tante di quelle questioni di cui spesso parliamo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Nuovo articolo sul blog di Welfare Aziendale Italia Rubrica: Quali sono i benefit previsti da un piano di Welfare Aziendale? Oggi parliamo di Previdenza Complementare. Con questa rubrica analizziamo i diversi strumenti e servizi che possono essere inclusi in - facebook.com Vai su Facebook
#SavetheDate #21ottobre alle 14:30 segui in diretta streaming l’evento promosso dal Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza“L’Assistenza agli Anziani: un Investimento per il Futuro” ?Partecipa il Ministro della Salute Orazio Schillaci https:// - X Vai su X
Il nuovo report di Welfare Italia indica la nuova leva per la competitività del paese nell’investimento in Capitale umano - (LaPresse) Mettere il capitale umano al centro delle politiche di sviluppo del Paese: è questa la direzione tracciata dal Forum Welfare Italia ... Da stream24.ilsole24ore.com
Welfare Italia, 669 miliardi spesi nel 2024. Molto per proteggere, poco per crescere - È la fotografia del Rapporto 2025 “Welfare, Italia”, presentato a Roma ... huffingtonpost.it scrive
Il welfare in Italia assorbe il 60,4% del totale della spesa pubblica: il Rapporto 2025 del Think Tank “Welfare, Italia” - In Italia, il welfare assorbe 669,2 miliardi di euro pari al 60,4% del totale della spesa pubblica, con la componente ... Segnala ildiariodellavoro.it