Il nuovo report di Welfare Italia indica la nuova leva per la competitività del Paese nell’investimento in Capitale umano

4 nov 2025

Mettere il capitale umano al centro delle politiche di sviluppo del Paese: è questa la direzione tracciata dal Forum Welfare Italia 2025, svoltosi martedì a Roma sul tema ‘ Capitale umano, la nuova leva della competitività nazionale ‘. “Il Paese, lo Stato, ha fondamentalmente due asset che consentono di farlo progredire come crescita economica – spiega Carlo Cimbri, Presidente di Unipol Assicurazioni –  Le risorse naturali di cui risponde è la popolazione che vi lavora, quindi il capitale umano. Quindi non è un elemento accessorio, ma un elemento particolarmente importante per risolvere tante di quelle questioni di cui spesso parliamo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

