Il nostro posto in campo | a Napoli il XIX Convegno Quadri dei Giovani di Confagricoltura

Dal 5 al 7 novembre a Napoli, giovani imprenditori agricoli si riuniscono per il Convegno ANGA su clima, mercati e innovazione. ROMA – Da domani, fino al 7 novembre, si terrà a Napoli il XIX Convegno Quadri dei Giovani di Confagricoltura (ANGA), dal titolo “Il nostro posto in campo – Il futuro dell’Impresa agricola tra mercati globali, clima e innovazione”. Una tre-giorni, ospitata all’Hotel Royal Continental, in cui i giovani imprenditori di Confagricoltura di tutta Italia si incontrano per approfondire temi di attualità, condividere problematiche e soluzioni, ma anche momenti di team building e confronti con alcune personalità di riferimento dell’agroalimentare italiano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Il nostro posto in campo”: a Napoli il XIX Convegno Quadri dei Giovani di Confagricoltura

Scopri altri approfondimenti

TU AL MIO POSTO - IL NOSTRO NUOVO SINGOLO Ecco la copertina e il titolo del nostro nuovo singolo che uscirà venerdì 7 novembre: TU AL MIO POSTO Quante volte ti è successo di pensare, di dire o di sentirti dire: “se solo provassi a metterti al mio post - facebook.com Vai su Facebook

Giovani, ricerca e tecnologia: Napoli faro del Mediterraneo - «Napoli è baricentrica rispetto a una nuova visione del Mediterrano che, nonostante le tensioni, rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per la ... Come scrive ilmattino.it

Serie A, in campo Napoli-Como: Hojlund e Addai titolari - Como: segui gli aggiornamenti Napoli e Como sono in campo allo stadio Diego Armando Maradona per la decima giornata di Serie A. Scrive msn.com

Calcio: Serie A di nuovo in campo, il Napoli va a Lecce - È già di nuovo campionato, con il turno infrasettimanale della nona giornata che si apre al Via del Mare con Lecce - Scrive msn.com