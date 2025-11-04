il negozio di antonia si amplia a dicembre una nuova sede

Il negozio ‘Antonia Nicoletti’ si prepara ad ampliarsi: da dicembre inaugurerà un’altra sede nei locali che finora ospitavano lo storico negozio di scarpe ‘Francesco Rossi’ in Borgo Stretto. Ad annunciarlo è la titolare Antonia Nicoletti che ha deciso di "tuffarsi in questa nuova sfida". Secondo Nicoletti "è proprio nei momenti di crisi che l’imprenditore deve proporre la crescita per farsi trovare preparato nel momento di ripresa dell’economia", spiega la commerciante. La sua carta vincente è aver scommesso sulla concia vegetale, un tipo di pelle al 100% naturale nel pieno rispetto dell’ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

