Il Napoli si fa imbrigliare dall’Eintracht | al Maradona finisce con un brutto 0-0

Continua il momento complicato dei campioni d’Italia: dopo il pari fortunato contro il Como, ecco che arriva un altro pareggio a reti bianche in Champions League. Il Napoli di Antonio Conte domina il possesso per lunghi tratti ma gli attacchi degli azzurri si infrangono inevitabilmente contro la difesa dell’Eintracht Francoforte. I tedeschi, dopo aver incassato 10 reti contro Atletico Madrid e Liverpool, sono arrivati al Maradona decisi ad evitare l’ennesima goleada e riescono nell’impresa di strappare un punto ai partenopei. Prestazione decisamente sottotono quella dei campani, che sprecano con Anguissa e McTominay un paio di occasioni clamorose ma devono ringraziare Milinkovic-Savic per aver evitato il gol della beffa nel finale di partita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

