Il Napoli segue un calciatore della Champions League | ecco di chi si tratta
Tra i profili interessanti finiti nel mirino della dirigenza del Napoli ci sarebbe quello di Alisson Santos, esterno offensivo dello Sporting Lisbona. A seguire da vicino il calciatore è Giovanni Manna, dirigente partenopeo che da mesi osserva con curiosità e interesse il panorama calcistico portoghese, ricco di giocatori tecnici e di prospettiva. Secondo quanto riportato . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Segui il live di Napoli-Como su CalcioNapoli1926.it - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Eintracht Francoforte, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming - Eintracht Francoforte, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming ... Riporta sport.sky.it
Napoli-Eintracht live dalle 18.45, probabili formazioni e ultime notizie. Il prefetto: «Grande attività di prevenzione» - Il Napoli vuole riscattarsi dopo l'ultima batosta subita in campo europeo contro gli olandesi del PSV. Si legge su ilmattino.it
Calcio in tv: Champions League, stasera in campo Juve e Napoli - Le due italiane impegnate stasera, martedì 4, in Champions League sono “live” su Sky. Come scrive msn.com