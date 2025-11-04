Il Napoli non trova la stoccata vincente | con l' Eintracht finisce a reti bianche

Napolitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo 0-0 di fila per il Napoli al Maradona dopo quello con il Como in campionato. Gli azzurri impattano contro l'Eintracht Francoforte in un match bloccato e avaro di grandi emozioni. Nel finale McTominay ha la grande chance per sbloccare il risultato, ma stavolta lo scozzese non trova la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

