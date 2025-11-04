Il Myanmar festeggia la fine della stagione delle piogge | anche una gara tra mongolfiere
Il Myanmar celebra la fine della stagione delle piogge con l’annuale festival Tazaundaing, una festa di otto giorni caratterizzata da fuochi d’artificio e mongolfiere giganti, realizzate in bambù e carta, che vengono lanciate nel cielo notturno. Nella capitale, Naypyitaw, lunedì scorso i team dei diversi ministeri governativi hanno lanciato 14 mongolfiere in una competizione per mostrare la loro creatività. Il festival delle luci Tazaundaing è nato sotto il dominio coloniale britannico nel secolo scorso. Da allora si è evoluto fino a diventare un appuntamento nazionale molto amato. Il centro principale è a Taunggyi, nello Stato orientale di Shan, ma eventi simili si svolgono in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
