Il Museo Storico Navale di Venezia salpa verso il futuro

(Adnkronos) – Il Museo Storico Navale di Venezia – Munav, riaperto al pubblico con una nuova veste grazie alla gestione di D'Uva srl per conto di Difesa Servizi e della Marina Militare, sta vivendo una stagione di grande trasformazione. Dal marzo 2024, il museo ha intrapreso un ampio progetto di valorizzazione che coinvolge ogni aspetto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com