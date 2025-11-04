Il muro invisibile di Taipei Dentro la strategia del T-dome
Nel panorama della sicurezza indo-pacifica, il T-dome rappresenta uno dei segnali più chiari della trasformazione in corso nella strategia di difesa taiwanese. Più che un sistema d’arma, è una cornice concettuale che riordina capacità esistenti e progetti futuri in un’unica architettura integrata, pensata per reggere l’urto di un ambiente operativo saturo di droni, missili e attacchi informatici. L’obiettivo è trasformare la vulnerabilità geografica dell’isola in un vantaggio di organizzazione e adattamento, spostando la competizione con Pechino sul terreno della resilienza tecnologica e decisionale. 🔗 Leggi su Formiche.net
