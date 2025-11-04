di Amedeo Pisciolini Il 30 agosto scorso è ricorso il centenario del monumento ai caduti di Apecchio, la cui storia è davvero particolare. A raccontarcela è Edmondo Luchetti, noto appassionato di ricerche storiche, soprattutto locale, e autori di svariati volumi sulle sue ricerche. "In cento anni il monumento è stato ricostruito tre volte, ed è una cosa anomala – commenta Luchetti –. È vero che in alcuni casi i monumenti vengono demoliti e rimossi, ma questo avviene di norma quando si cambiano i regimi politici, quando si vuole cancellare una storia e in casi simili. Questo è un caso diverso; un monumento ai caduti appartiene ad una comunità intera, non glorifica una singola persona o un simbolo, ma è un tributo di onore e di memoria ai concittadini più sfortunati, per lo più giovani ragazzi e uomini che chiamati a servire in armi la patria sono morti per essa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il monumento ai caduti di Apecchio è "risorto" per ben tre volte