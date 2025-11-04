Il mondo verso un riscaldamento catastrofico di 2,5 gradi secondo le Nazioni Unite
A meno di una settimana dall’apertura della conferenza delle Nazioni Unite sul clima Cop30, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente ha avvertito che il mondo si sta dirigendo verso un riscaldamento catastrofico di 2,5 gradi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
