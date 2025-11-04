Il momento migliore della vita? A 60 anni non a 20 | cosa dice la scienza sul picco delle capacità

Uno studio ribalta il mito della giovinezza: perché saggezza ed esperienza battono velocità e memoria. Ma c'è un problema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il momento migliore della vita? A 60 anni, non a 20: cosa dice la scienza sul picco delle capacità

Leggi anche questi approfondimenti

Il momento migliore per un giro alla scoperta dei borghi della Majella? Naturalmente in autunno! ? https://www.trueriders.it/destinazioni/il-momento-migliore-per-un-giro-alla-scoperta-dei-borghi-della-majella-naturalmente-in-autunno/ - facebook.com Vai su Facebook

I 60 anni di Lenny Kravitz: "Sono nella forma migliore della mia vita" - Lenny Kravitz compie 60 anni, difficile crederci stando a quanto mostra il video del suo singolo “Tk421” in cui il cantautore, polistrumentista, produttore discografico e attore statunitense sfoggia ... rainews.it scrive