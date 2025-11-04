di Marco Principini Da oggi e fino a venerdì alla Fiera di Rimini c’è Ecomondo. L’expo, organizzata da Italian Exhibition Group, raggiunge quest’anno la sua 28a edizione, con numeri che già parlano di successo: oltre 1.700 espositori attesi, di cui il 20% dall’estero, su 166mila metri quadrati di esposizione in 30 padiglioni, più di 30 delegazioni ufficiali e 350 hosted buyer da 66 Paesi, in rappresentanza di tutti i continenti, circa 90 associazioni internazionali di settore coinvolte e sette macroaree tematiche e sei distretti verticali per abbracciare tutte le filiere della transizione ecologica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il momento della svolta verde. Economia circolare, Rimini al centro: "Qui tracciamo la rotta per il futuro"