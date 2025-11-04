Il mio primo graffito | è di un artista ucraino il 18esimo grande murale della 167 B
LECCE – Sono 18 i grandi murali che campeggiano nel quartiere di Lecce storicamente noto come 167 B che dal 2017 in poi, grazie all’associazione “167B Street”, è divenuto una sorta di museo a cielo aperto ispirando anche iniziative analoghe in altri comuni del territorio salentino e non solo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
