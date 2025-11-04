Fino a un anno e mezzo fa, pesava quasi 200 chili. Domenica scorsa, ne pesava 89 e ha tagliato il traguardo della Maratona di New York. “La mia maratona l’ho già vinta. Il mio corpo oggi è il risultato della mia testa”. Stiamo parlando di Matteo Grandi, chef stellato e titolare del ristorante stellato “Matteo Grandi in Basilica” a Vicenza che, come già in passato vi abbiamo raccontato qui su FqMagazine, ha intrapreso un percorso radicale che lo ha portato a cambiare alimentazione, mentalità e stile di vita; fino ad arrivare a correre per 42 chilometri tra i cinque distretti della Grande Mela. Il cambiamento, come ha raccontato in una recente intervista al Corriere della Sera, è iniziato meno di due anni fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio corpo oggi è il risultato della mia testa”: lo chef stellato Matteo Grandi perde 100 chili in 18 mesi e corre la Maratona di New York di New York