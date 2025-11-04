Il Milan e Allegri sono una cosa sola ma c' è un grande limite

Nell'ultimo episodio de "La Tripletta" ( guarda la puntata integrale ) abbiamo parlato dei punti di forza e dei limiti di questo Milan. Con Pulisic e Rabiot, da recuperare a seguito di infortuni, la squadra si rafforzerà certamente, ma cosa manca ancora ad Allegri?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Milan e Allegri sono una cosa sola, ma c'è un grande limite

