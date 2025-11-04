Il Milan di Allegri corre veloce | ad un passo dalla vetta con tanti scontri diretti già giocati

Il Milan di Massimiliano Allegri, nonostante i tanti infortuni, rimane agganciato in vetta alla classifica. Soltanto un punto di distacco dal Napoli capolista in Serie A. E finora gli scontri diretti lo premiano: nessuna sconfitta rimediata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan di Allegri corre veloce: ad un passo dalla vetta con tanti scontri diretti già giocati

Un momento speciale. Poco prima di Milan-Roma Gasperini e Allegri si sono incontrati dopo aver appreso la notizia della scomparsa del loro mentore. Quel Giovanni Galeone che li ha trasformati da giocatori ad allenatori. - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Allegri: «Saelemaekers c’è, Pulisic e Rabiot dopo la sosta. Troppe parole intorno a Leao, lasciamolo giocare» - X Vai su X

Il Milan corre veloce: la mano di Allegri è sempre più evidente - Per lo spogliatoio rossonero il tecnico livornese rappresenta un condottiero da seguire, "un ... Si legge su milannews.it

Diavolo di un max. Il CorSport: "Il Milan corre veloce" - Dopo i due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta il Milan ha deciso di mandare un altro segnale importante al campionato vincendo contro la Roma, che fino a quel momento era una delle ... Segnala milannews.it

Leao corre per riprendersi il Milan. Allegri aspetta Rafa e detta le regole - Come aveva chiesto Massimiliano Allegri nel giorno del suo insediamento- Da ilgiorno.it