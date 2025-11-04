Il Meazza sta per diventare di Milan e Inter | domani il rogito dello stadio

Mercoledì nei piani dei club è il giorno per firma e annuncio. L'impianto di San Siro dopo 90 anni smetterà di essere proprietà del Comune di Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Meazza sta per diventare di Milan e Inter: domani il rogito dello stadio

Stallo rinnovo e dialogo congelato: Maignan è tornato Magic, ma il futuro resta lontano da Milano Con la Roma, dopo il rigore parato a Dybala, il Meazza ha tirato fuori dalla gola un urlo più potente di quello dedicato al gol di Pavlovic, e i compagni hanno s - facebook.com Vai su Facebook

Il Meazza sta per diventare di Milan e Inter: domani il rogito dello stadio - L'impianto di San Siro dopo 90 anni smetterà di essere proprietà del Comune di Milano ... Da msn.com

Il Meazza ai club: la firma forse martedì. Arrivano 354 milioni da quattro banche - Probabilmente martedì 4 potrebbe essere il giorno decisivo del primo step perché ... Scrive ilmessaggero.it

San Siro a Milan e Inter, Galliani: "Sono molto felice. Legato al Meazza, ma è giusto così" - La notizia del giorno è senza ombra di dubbio quella della decisione del Consiglio Comunale di Milano di cedere lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milan e Inter. Si legge su tuttomercatoweb.com