Il Meazza sta per diventare di Milan e Inter | domani il rogito dello stadio

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì nei piani dei club è il giorno per firma e annuncio. L'impianto di San Siro dopo 90 anni smetterà di essere proprietà del Comune di Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

