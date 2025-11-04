Il Mali è sull’orlo del precipizio

4 nov 2025

A causa del blocco economico jihadista, le scuole e le università rimarranno chiuse in tutto il Paese fino al 10 novembre L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

