Il Mali è sull’orlo del precipizio
A causa del blocco economico jihadista, le scuole e le università rimarranno chiuse in tutto il Paese fino al 10 novembre L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
I connazionali già presenti in Mali sono invitati a lasciare quanto prima il Paese e a verificare di aver segnalato la propria presenza all'Ambasciata d'Italia a Bamako, sul sito DoveSiamonelMondo.it oppure sull'App ViaggiareSicuri", si legge sulla nota della Far - facebook.com Vai su Facebook