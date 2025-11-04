Il lungo addio a Loriano Bagnoli Folla commossa ai funerali del patron della Sammontana
Empoli, 4 novembre 2025 – Dai parenti agli amici, da chi lo conosceva appena ai suoi operai, quelli che da anni mandano avanti una delle industrie di gelati più importanti d’Italia e del mondo. Una folla commossa ha detto addio a Loriano Bagnoli, uno dei fondatori della Sammontana, scomparso nei giorni scorsi all’età di 86 anni. GERMOGLI PH: 04 NOVEMBRE 2025 EMPOLI FUNERALI DI LORIANO BOGNOLI IN COLLEGIATA SANT'ANDREA SAMMONTANA © TOMMASO GASPERINI FOTOCRONACHE GERMOGLI In tanti si sono radunati dentro e fuori la Collegiata di Empoli, in piazza Farinata degli Uberti, per l’ultimo saluto ad un imprenditore illuminato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
