Il libro La pace è naturale
Concepire la pace come condizione originaria della convivenza umana e principio del diritto. E’ su questo assioma che Tommaso Greco, docente di Filosofia del diritto all’Università di Pisa, costruisce nel suo ultimo libro intitolato ‘Critica della ragione bellica’ (Laterza, 2025) il concetto di ‘pacifismo giuridico’. "Ho messo in discussione un presupposto radicato nel pensiero occidentale, ossia l’idea – spiega Greco - che la guerra rappresenti una condizione naturale dell’uomo e che la pace sia invece un’eccezione, un ideale fragile, quasi contrario alla natura umana". Professor Greco, i piani di riarmo italiano ed europeo, in un contesto internazionale e geopolitico di profonda crisi, sembrano andare in un’altra direzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
