Da noi se ne parla in questi giorni, ma negli Usa l’“intelligence militare” è da sempre la chiave di volta del sistema di deterrenza. Essa indica l’insieme delle strutture del dipartimento della Difesa che raccolgono, analizzano e diffondono informazioni per pianificazione, impiego delle forze e acquisizione di capacità. Queste componenti appartengono sia alla U.S. Intelligence community (IC), guidata dal Dni, sia alla Defense Intelligence enterprise. Nell’IC rientrano quattro grandi agenzie del DoD (Dia, Nsa, Nga, Nro) e gli elementi informativi delle singole Forze armate (EsercitoInscom, MarinaOni, Aeronautica16th Air force, MarinesMcia, Space forceDel 7). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il lato nascosto della deterrenza Usa: ponti e confini tra intelligence militare e civile