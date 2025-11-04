Il lato nascosto della deterrenza Usa | ponti e confini tra intelligence militare e civile

Formiche.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da noi se ne parla in questi giorni, ma negli Usa l’“intelligence militare” è da sempre la chiave di volta del sistema di deterrenza. Essa indica l’insieme delle strutture del dipartimento della Difesa che raccolgono, analizzano e diffondono informazioni per pianificazione, impiego delle forze e acquisizione di capacità. Queste componenti appartengono sia alla U.S. Intelligence community (IC), guidata dal Dni, sia alla Defense Intelligence enterprise. Nell’IC rientrano quattro grandi agenzie del DoD (Dia, Nsa, Nga, Nro) e gli elementi informativi delle singole Forze armate (EsercitoInscom, MarinaOni, Aeronautica16th Air force, MarinesMcia, Space forceDel 7). 🔗 Leggi su Formiche.net

il lato nascosto della deterrenza usa ponti e confini tra intelligence militare e civile

© Formiche.net - Il lato nascosto della deterrenza Usa: ponti e confini tra intelligence militare e civile

Scopri altri approfondimenti

lato nascosto deterrenza usaL’escalation nucleare oltre Trump-Putin: la corsa al bottone più grosso svela il lato oscuro della deterrenza - In un mondo dove l’arma atomica è sempre più diffusa, le grandi nazioni devono distinguersi per ampiezza dell’arsenale o per potenza delle testate. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lato Nascosto Deterrenza Usa