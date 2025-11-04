Il lancio di Huawei Mate 70 Air sarebbe vicino stando ai rumor

Secondo un rumor, il nuovo modello ultrasottile Huawei Mate 70 Air potrebbe essere presentato tra pochissimi giorni. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

