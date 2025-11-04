Il laicato e la Chiesa di oggi | la riflessione di Angelo Crescente nel saggio Pietre viventi

A sessant’anni dal Concilio Vaticano II e dalla Lumen Gentium, la “Magna Carta” del Concilio secondo Paolo VI, Angelo Crescente si interroga sul ruolo dei laici nella Chiesa e sull’attualità degli organismi di partecipazione ecclesiale. Lo fa in un saggio breve ma denso, “Pietre viventi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il laicato e la Chiesa di oggi: la riflessione di Angelo Crescente nel saggio “Pietre viventi” - facebook.com Vai su Facebook

Ammalarsi oggi: momento di riflessione e vicinanza a chi soffre - Le parrocchie di Ambivere, Mapello e Valtrighe si preparano a vivere un momento speciale di preghiera e riflessione con il Triduo dei Morti, che si terrà dal 3 al 5 novembre. Secondo bergamonews.it