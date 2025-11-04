Il Jungle Dress il web e… Amber Valletta | la storia di questo look prosegue

Amber Valletta si rimette il “vecchio” vestito. È verde, tempestato di foglie tropicali e orchidee, leggero come una brezza caraibica. Il Jungle Dress è un abito in chiffon di seta firmato Versace, reso indimenticabile dalle sue trasparenze audaci, dal drappeggio fluido e soprattutto da quella scollatura vertiginosa che si ferma solo grazie a una spilla gioiello all’altezza dell’ombelico. È un mix perfetto di sensualità e potere, capace di trasformare chi lo indossa in una vera dea contemporanea. E soprattutto è iconico. Amber Valletta e la rinascita del mito. Durante la premiazione di Donatella Versace ai CFDA Fashion Awards 2025, tutti gli occhi erano su Amber Valletta: la supermodella è apparsa con il celebre Jungle Dress. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

