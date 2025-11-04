Il Grande Fratello rinuncia al raddoppio settimanale il reality show andrà in onda solo il lunedì

Il Grande Fratello rinuncia al raddoppio settimanale. Dopo l'esperimento della scorsa settimana, in cui è andato in onda anche il giovedì, non premiante dal punto di vista degli ascolti, si è tornati all'appuntamento singolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#GrandeFratello recap: puntata 7 - X Vai su X

Nuovo appuntamento per il Grande Fratello, ecco le pagelle: anche questa volta si parte dal triangolo che nessuno aveva considerato e di cui iniziamo ad essere un po' pieni, quello formato da Valentina, Domenico e Benedetta. Il gioco inizia ad entrare nel viv - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello: Matteo va KO. Il pugile è il nuovo eliminato. Nomination, bacio tossico e pagelle - Tutto sulla diretta numero 5 del Grande Fratello 2025. msn.com scrive

Grande Fratello 2025: eliminato il pugile Matteo, la furia della fidanzata di Domenico - Cos'è successo nella puntata del Grande Fratello del 27 ottobre: eliminato, nomination, scontro Domenico- Scrive msn.com

Grande Fratello, Simona Ventura bacchetta in diretta l'ex pugile Matteo Azzali: "Bestie e pagliacci? Non ti puoi permettere..." - Il primo blocco della diretta si è aperto proprio con lui: il pugile è stato al centro di un momento di forte crisi nei ... Riporta corrieredellosport.it