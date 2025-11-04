Il grande cuore dei Modà
Quella da poco passata, e che nei fatti a me sembra essere passata da anni, forse addirittura decenni, tanto la vedo lontana, archiviata, dimenticata, è stata per me un'estate di prime volte. È stata la prima volta che ho fatto il Cammino di Santiago di Compostela. La prima volta che ho visto un concerto di Bruce Springsteen a San Siro. La prima volta che ho visto un concerto dei Modà, anche questo a San Siro. So che questi tre fatti, l'elenco sarebbe in realtà più lungo, ma le altre prime volte non sono coerenti col discorso che sto andando a fare, so che questi tre fatti, messi così uno dietro l'altro possono spiazzare, e in effetti spiazzano, ma fidatevi di me, un nesso c'è.
