Il governatore Marsilio | Trovati entrambi morti i due abruzzesi travolti da una valanga sull' Himalaya

E' stato trovato morto anche Marco Di Marcello, biologo e guida di 37 anni, originario di Teramo, uno degli alpinisti dispersi sul Dolma Khang, a 6.300 metri, al confine con il Nepal. Sale così a due il bilancio delle vittime abruzzesi della valanga che ha travolto gli escursionisti: in giornata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Nepal. Marsilio ufficializza: 'Trovati e identificati i due abruzzesi: morti entrambi' - "Sono stati purtroppo identificati i corpi dei due alpinisti abruzzesi dispersi sul Dolma Khang, a 6.

