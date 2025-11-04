Il governatore Marsilio | Trovati entrambi morti i due abruzzesi travolti da una valanga sull' Himalaya
E' stato trovato morto anche Marco Di Marcello, biologo e guida di 37 anni, originario di Teramo, uno degli alpinisti dispersi sul Dolma Khang, a 6.300 metri, al confine con il Nepal. Sale così a due il bilancio delle vittime abruzzesi della valanga che ha travolto gli escursionisti: in giornata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Nepal. Marsilio ufficializza: 'Trovati e identificati i due abruzzesi: morti entrambi' - "Sono stati purtroppo identificati i corpi dei due alpinisti abruzzesi dispersi sul Dolma Khang, a 6. Come scrive abruzzolive.tv