Il giudice Sabella | Ritardi nella giustizia e impunità dei reati? Una scelta del Parlamento e delle riforme Cartabia e Nordio
“Reintroducete l’autorizzazione a procedere ed estendetela a sindaci, a assessori, consiglieri regionali ecc., ma fateci amministrare la giustizia per il resto degli italiani”. È la provocazione del giudice e scrittore, Alfonso Sabella. Che punta il dito dritto contro le riforme dei ministri Marta Cartabia e Carlo Nordio. Dottor Sabella, la sorprende l’aumento dei reati predatori registrato dal Viminale? “È inevitabile che questo tipo di reati aumentino, alla luce delle riforme di Nordio e di Cartabia, che è stata devastante. Riforme che il governo si guarda bene dal toccare. Le faccio un esempio: ai processi per direttissima portano le borseggiatrici: c’è la minorenne giudicata dal tribunale per i minori, quella incinta, una che allatta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
