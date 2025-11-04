Il Giubileo è cultura | Terrasini ricorda Salvo D’Acquisto
Domani, mercoledì 5 novembre, con inizio alle ore 17, nella suggestiva cornice di Palazzo d’Aumale, si terrà il Concerto della Fanfara del XII Reggimento Carabinieri “Sicilia”, dedicato alla figura di Salvo Rosario Antonio D’Acquisto, carabiniere insignito della Medaglia d’oro al valor militare e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
